È stato avviato un piano d’azione dal Comune di Villasanta per combattere la diffusione della Takahashia japonica, un insetto infestante di origine asiatica. Questo insetto, comunemente chiamato “cocciniglia asiatica”, sta interessando gli alberi del patrimonio arboreo locale. La diffusione di questa specie ha provocato danni a vari alberi della zona negli ultimi anni. L’intervento mira a contenere e prevenire ulteriori danni alle piante del territorio.

Al via il piano d’azione predisposto dal Comune di Villasanta per contrastare la diffusione della Takahashia japonica, insetto infestante di origine asiatica, noto anche come “cocciniglia asiatica”, che negli ultimi anni sta colpendo il patrimonio arboreo della Brianza. Le verifiche sono state avviate in seguito alle numerose segnalazioni arrivate dai cittadini, dagli uffici comunali e dal Tavolo ambiente ecologia. Dalle analisi è emerso un quadro diffuso di infestazioni, che richiederà interventi diversificati a seconda delle condizioni delle singole alberature. Il piano interesserà diverse zone. In piazza Europa si agirà su 7 gelsi con il lavaggio delle chiome e il rilascio di coccinelle, insetti antagonisti naturali della Takahashia japonica; mentre su un bagolaro saranno rimossi i rami maggiormente infestati. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Al via il piano d’azione contro l’insetto killer degli alberi

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I Broke the 30,000-Year Drought… By Accident

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