I 27 Stati membri dell’Unione europea hanno deciso all’unanimità di avviare un nuovo ciclo di negoziati con Ucraina e Moldova. La decisione riguarda il capitolo dedicato alle relazioni esterne e rappresenta un passo avanti nel processo di adesione dei due Paesi all’UE. La scelta è stata comunicata ufficialmente e apre la strada a ulteriori discussioni e verifiche sulle condizioni di ingresso.

I 27 Paesi dell’ Unione europea hanno deciso all’unanimità di aprire un nuovo cluster di negoziati di adesione con Ucraina e Moldova, in particolare il numero 6 sulle relazioni esterne, segnando un ulteriore passo nel lungo e complesso percorso verso l’ingresso dei due Paesi. Lo ha reso noto l’Irlanda, che detiene attualmente la presidenza di turno del Consiglio dell’Ue. Il sesto capitolo negoziale verrà affrontato dal 14 luglio. Ursula von der Leyen e Volodymyr Zelensky (Imagoeconomica). L’accelerata dopo la sconfitta di Orban in Ungheria. La decisione si inserisce sulla scia della spinta generata dal cambio di governo in Ungheria, che sotto Viktor Orban aveva continuato a porre paletti al processo di adesione dell’Ucraina. 🔗 Leggi su Lettera43.it

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© Lettera43.it - Ok dell’Ue a un nuovo capitolo di negoziati: si avvicina l’adesione dell’Ucraina

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