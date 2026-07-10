Oggi, 10 luglio, due sorelle sono state uccise dopo aver rifiutato le richieste dei loro fidanzati. Le due giovani sono morte in circostanze tragiche, dopo aver deciso di restare fedeli alle proprie convinzioni religiose. Le loro morti sono avvenute nel contesto di un rifiuto alle pressioni sentimentali, e sono state commemorate come martiri. La vicenda ha suscitato attenzione e condanna, senza ulteriori dettagli su identità o luogo.

Sorelle e insieme martiri, Rufina e Seconda sono le sante di oggi 10 luglio: non cedono alle richieste dei fidanzati e scelgono si essere fedeli a Dio. Esempi di fede nei primi secoli, le Sante Rufina e Seconda subirono le persecuzioni contro i cristiani e affrontarono il martirio con fermezza, salde nella loro fede e nella speranza in Cristo. Le notizie che si hanno su di loro arrivano da un’antica Passio del V secolo. Il Martirologio Romano le ricorda martiri a Roma sotto la persecuzione degli imperatori Valeriano e Gallieno. Varie fonti attestano la storicità dell’esistenza di Rufina e Seconda: sono citate nel Martirologio Geronimiano, negli Itinerari romani, nella Notizia di Guglielmo di Malmesbury, e inoltre sono menzionate nel famoso Calendario Marmoreo di Napoli. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Oggi 10 luglio, Sante Rufina e Seconda: rifiutano la richiesta dei fidanzati e muoiono tragicamente

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Sante Rufina e Seconda - Preghiera - luglio 10

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