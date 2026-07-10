L’odofobia è la paura di viaggiare che può provocare reazioni come disagio e ansia. Per chi ne soffre, anche il pensiero di partire scatena sintomi fisici come la sensazione di chiusura allo stomaco e un senso di allarme intenso. Questa condizione può influenzare le attività quotidiane e le scelte di viaggio. Non vengono forniti dettagli sulle possibili terapie o soluzioni, ma si evidenzia come il timore di partire possa essere molto forte e limitante.

Per molti l'estate è. "la valigia sul letto, quella di un lungo viaggio". Per altri, invece, basta solo pensare alla partenza imminente per avvertire lo stomaco che si chiude e una sensazione di allarme difficile da controllare. È l'odofobia, una fobia caratterizzata da una paura intensa e sproporzionata del viaggio. Non riguarda necessariamente un mezzo di trasporto in particolare, come accade nella paura di volare, ma proprio l'idea di spostarsi da un luogo all'altro. Una condizione poco studiata rispetto ad altre fobie, ma che può limitare in modo importante la vita personale e lavorativa. "Una fobia è una paura intensa che può richiedere un trattamento. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Odofobia: cos'è la paura di viaggiare e come si risolve

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