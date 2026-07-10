Quattro casi di pazienti con lunghi tempi di attesa sono stati presentati dai volontari del Coordinamento lodigiano diritto alla salute di Lodi. Le richieste sono arrivate dopo un intervento da parte di Asst Lodi. I pazienti hanno atteso fino a un anno e mezzo per visite di controllo, con tempi che si sono notevolmente allungati. La discussione riguarda principalmente le difficoltà nel programmare le prestazioni sanitarie e i ritardi accumulati.

Mesi di attesa per una visita di controllo, tempi che si allungano a dismisura e arrivano fino ad un anno e mezzo. Ci sono quattro casi sul tavolo dei volontari del Coordinamento lodigiano diritto alla salute di Lodi, che ieri sono stati illustrati in seguito alle sollecitazioni di un intervento da parte di Asst Lodi. Andrea Viani, Enrico Bosani, Luca Delos Rios e Domenico Conia hanno elencato le quattro vicende alla presenza degli utenti stessi. Maria Ester Savarè, di Lodi, per una densitometria ossea, richiesta a fine gennaio, ha trovato posto solo il 22 dicembre. E’ stato chiesto il rispetto dei tempi massimi di 120 giorni. "L’Urp ha inizialmente respinto l’istanza, sostenendo che non fosse chiaro se si trattasse di primo accesso o controllo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Odissea sanità, quattro casi sul tavolo. Pazienti "ostaggio" dei tempi d’attesa

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