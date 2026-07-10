Storie di persone che hanno bisogno di visite urgenti, ma vengono dilazionate nel tempo, a meno che non paghino di tasca propria le prestazioni. La prima storia è di una pesarese, che racconta la sua odissea, cominciata agli inizi di luglio, quando si rompe una vertebra, probabilmente a causa di una precedente grave malattia che le aveva indebolito le ossa. "Sono invalida al 78% – racconta Angela, che per via di quella frattura è costretta a letto – a causa di una malattia, dieci giorni fa mi rompo una vertebra, e al Pronto soccorso mi fanno solo i raggi, per la risonanza devo andare a pagamento. La ricetta del mio medico era a dieci giorni, ma ugualmente non c’era posto e il primo posto utile era il 24 agosto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Odissea per una visita, va a pagamento: 600 euro in pochi giorni

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