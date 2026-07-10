Una dottoressa italiana è morta in un incidente stradale avvenuto questa mattina. Lo schianto, avvenuto lungo una strada abituale, ha causato il decesso della donna sul colpo. Testimoni riferiscono di aver sentito un forte impatto e di aver visto il veicolo coinvolto completamente distrutto. Sul posto sono intervenuti i soccorsi ma per la dottoressa non c’era più nulla da fare. La dinamica dell’incidente è al vaglio delle forze dell’ordine.

Ci sono mattine che sembrano identiche a tutte le altre: il traffico, le abitudini, la strada di sempre. Poi, in un attimo, qualcosa cambia per sempre e resta solo la sensazione di incredulità, quella che corre veloce tra telefonate, messaggi e occhi lucidi. È successo oggi, poco dopo le 8, lungo la strada statale 32 Ticinese, nel territorio di Bellinzago Novarese, in provincia di Novara. Un tratto molto conosciuto, vicino al bivio per Oleggio, dove in pochi minuti si sono create code e rallentamenti mentre arrivavano i soccorsi. Lo schianto sulla statale 32: una dinamica ancora da chiarire. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, un suv Bmw si sarebbe spostato nella corsia opposta in un punto segnato dalla doppia striscia continua. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

© Caffeinamagazine.it - “Oddio no, è lei”. Drammatico schianto: muore l’amatissima dottoressa italiana

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