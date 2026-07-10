Dieci anni dopo la prima uscita, il film animato “Oceania” torna al cinema in versione live-action. La nuova produzione utilizza effetti CGI molto evidenti, che tendono a dominare sulla recitazione e sulle emozioni trasmesse. La versione aggiornata mantiene la trama originale, con un’ambientazione insulare e tematiche ambientaliste. La resa visiva è più realistica rispetto alla versione animata, ma alcuni critici hanno notato che le emozioni degli attori sono meno coinvolgenti rispetto alla versione originale.

Quando, esattamente dieci anni fa, Oceania era approdato nei cinema di tutto il mondo, si era trasformato rapidamente in un successo globale. Tre anni prima, la casa di produzione creata da Walt Disney aveva sbancato al botteghino grazie alle glaciali avventure di Frozen, ed era impensabile che una nuova principessa potesse conquistare il cuore degli spettatori a così breve distanza dall’avvento di Elsa e Anna di Arendelle; eppure, la coraggiosa Moana -o Vaiana, cambio di nome attuato nell’edizione italiana per evitare riferimenti all’attrice pornografica Moana Pozzi – e la sua fiaba ambientalista avevano fatto centro, trasformando la pellicola d’animazione in uno dei classici più apprezzati del nuovo millennio. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - “Oceania” torna al cinema in versione live-action: la fiaba ambientalista di Vaiana è un prodotto inattaccabile, ma la CGI sovrasta le emozioni

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Oceania torna in versione live action

Notizie e thread social correlati

He-Man torna al cinema: il nuovo live action sfida la nostalgiaIl 4 giugno arriva nelle sale il nuovo film di He-Man, in versione live action, distribuito da Eagle Pictures e diretto da Travis Knight.

Oceania 3 si farà? Dwayne Johnson: "La Disney me ne ha già parlato ma prima lasciate uscire il live-action"Dwayne Johnson ha dichiarato che la Disney gli ha parlato del progetto Oceania 3, ma il film non uscirà prima che il live-action venga rilasciato.

Temi più discussi: Oceania, recensione: Vaiana torna al cinema, ma il mare è troppo piatto; Oceania 3 è in produzione, secondo The Rock; #GIFFONI56 – ANTEPRIME ED EVENTI SPECIALI; La Passione di Cristo torna al cinema.

Dwayne Johnson e la giovane Catherine Laga'aia hanno portato a Londra il live-action Disney di Moana (in Italia noto come Oceania), con un grande evento per i fan ai piedi del Tower Bridge, tappa del tour mondiale del film. The Rock torna nei panni del x.com

Oceania, arrivano le prime reazioni al live-action: top o flop?Il live-action di Oceania debutterà ad agosto al cinema in Italia, ma l'anteprima mondiale del film si è tenuta ieri, mercoledì 8 luglio. Da oltreoceano arrivano le prime reazioni. Disney avrà saputo ... msn.com

Oceania, recensione: Vaiana torna al cinema, ma il mare è troppo piattoOceania torna in live action, ma il remake Disney ricalca il cartoon senza ritrovarne magia, ritmo e forza visiva. msn.com