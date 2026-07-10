Il nuovo romanzo di Luisa Mattia, pubblicato da Lapis Edizioni, affronta il tema della criminalità e dell’omertà attraverso la narrativa per adolescenti. La storia traduce in modo accessibile le dinamiche del potere criminale, mantenendo la complessità delle questioni trattate. Il libro si rivolge a un pubblico giovane, offrendo uno sguardo diretto e coinvolgente sui temi della legalità e della solidarietà.

Occhio di fuoco, il nuovo romanzo di Luisa Mattia per Lapis Edizioni, traduce nel linguaggio della narrativa per adolescenti il potere criminale e l’omertà mantenendo la complessità di tali questioni. L’autrice sposta il focus dal meccanismo criminale alle persone; la criminalità organizzata resta sullo sfondo come presenza concreta e soffocante, ma il centro della narrazione è occupato dalle conseguenze morali delle azioni perpetuate. Occhio di fuoco di Luisa Mattia: tre adolescenti e una sola domanda. Copertina – Lapis Edizioni Il nuovo libro di Luisa Mattia, Occhio di fuoco edito Lapis Edizioni, è netto già dall’incipit: un agguato in pieno giorno lascia a terra due corpi. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - ‘Occhio di fuoco’, il romanzo di Luisa Mattia per Lapis Edizioni: la forza della narrativa civile per ragazzi

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