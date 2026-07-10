Obesità tra prevenzione e cure | ne parliamo con l’esperta

Da teleclubitalia.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

L’obesità è una condizione cronica caratterizzata da un eccesso di grasso corporeo, che può influire sulla salute cardiovascolare e metabolica. La gestione della patologia prevede interventi di prevenzione e trattamenti specifici, spesso integrati tra loro. Le strategie includono modifiche nello stile di vita, come dieta e attività fisica, e in alcuni casi, terapie mediche o interventi chirurgici. La complessità della condizione richiede un approccio multidisciplinare per affrontarne le diverse implicazioni.

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L'obesità è una complessa patologia cronica caratterizzata da un eccessivo accumulo di grasso corporeo, con gravi ripercussioni sulla salute cardiovascolare e metabolica. Spesso ridotta a un semplice problema estetico o di forza di volontà, richiede in realtà un approccio terapeutico multidisciplinare e personalizzato. Per approfondire le cause, i rischi e le strategie di prevenzione, vi invitiamo a seguire l'intervista video alla Dott.ssa Vania D'Alterio, biologa nutrizionista del Salus Medical Center di Giugliano. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

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