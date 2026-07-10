Nuovo stop per Affari Tuoi | perchè non va in onda stasera?

Stasera Affari Tuoi non andrà in onda, segnando un ulteriore stop per il programma. La trasmissione, condotta da Stefano De Martino, non sarà trasmessa venerdì 10 luglio. La decisione di sospendere la messa in onda è stata comunicata senza specificare i motivi. I fan del game show dovranno attendere ulteriori aggiornamenti per conoscere quando tornerà in programmazione.

Questa sera Affari Tuoi non andrà in onda. Ecco il motivo del cambio di programmazione. Brutta notizia per gli appassionati di Affari Tuoi. Anche questa sera, venerdì 10 luglio, il celebre game show di Rai 1 condotto da Stefano De Martino non sarà trasmesso. Non si tratta di una pausa estiva anticipata né di problemi legati alla produzione, ma di una modifica del palinsesto decisa dalla Rai per lasciare spazio ai Mondiali di Calcio 2026, che nelle ultime settimane stanno rivoluzionando la programmazione dell’access prime time. La sospensione del programma è ormai diventata una costante durante la fase finale della competizione calcistica, costringendo milioni di telespettatori a rinunciare, almeno temporaneamente, all’appuntamento quotidiano con il gioco dei pacchi. 🔗 Leggi su Novella2000.it

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