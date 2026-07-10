affari tuoi non va in onda stasera 10 luglio quando torna stefano de martino

Stasera, venerdì 10 luglio, Affari tuoi non sarà trasmesso su Rai1. Il programma, condotto da Stefano De Martino, è stato sospeso anche questa sera. La trasmissione tornerà in onda in una data successiva, ma al momento non sono stati annunciati dettagli sul ritorno.

Brutta notizia per gli appassionati di Affari tuoi: anche questa sera, venerdì 10 luglio, il popolare game show di Rai1 condotto da Stefano De Martino non andrà in onda. Lo stop non è legato a problemi del programma o a una pausa anticipata, ma a una modifica del palinsesto decisa dalla Rai per lasciare spazio ai Mondiali di Calcio 2026, che nelle ultime settimane stanno rivoluzionando la programmazione dell’access prime time. Affari tuoi salta ancora: quando torna in onda Stefano De Martino. Non c’è pace per i fan di Affari tuoi: questa sera il gioco dei pacchi condotto da Stefano De Martino non andrà in onda. Ancora una volta lo stop del programma è dovuto alla programmazione delle partite dei Mondiali di Calcio 2026, che nelle ultime settimane stanno rivoluzionando il palinsesto dell’access prime time di Rai1. 🔗 Leggi su Dilei.it

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