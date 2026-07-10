Per i 60 anni dall’alluvione, sono stati presentati un nuovo logo con le date 1966-2026, colori blu e verde oliva e diverse iniziative. Sono previste attività culturali, scientifiche e divulgative per ricordare l’evento e coinvolgere la comunità. La commemorazione si svolgerà nel corso dell’anno, con eventi distribuiti nel tempo. La decisione di rinnovare simboli e programmi mira a mantenere vivo il ricordo dell’alluvione e a sensibilizzare sul rischio idrogeologico.

Firenze, 10 luglio 2026 – Un logo dove dominano le date 1966-2026, il blu e il verde oliva. Più iniziative culturali, scientifiche, divulgative. Prende forma il percorso di commemorazione del 60o anniversario dell'alluvione di Firenze: Comune di Firenze, Regione Toscana, Università di Firenze e Città metropolitana hanno sottoscritto il protocollo d'intesa che guiderà il programma delle celebrazioni 2026. Ciascun ente contribuirà secondo le proprie competenze. Il Comune organizzerà l’evento commemorativo del 4 novembre 2026 a Palazzo Vecchio, metterà a disposizione la Sala d’Arme tra ottobre e novembre per esposizioni, convegni e mostre interattive e promuoverà il programma attraverso i propri canali istituzionali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Nuovo logo e eventi, prendono forma le commemorazioni per i 60 anni dall'alluvione

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Beyond All Time | Inspired from 2026 Graduation theme - Official Lyric Video

Notizie e thread social correlati

A 60 anni dall’alluvione. L’Arno dipinge se stesso. Le ’naturografie’ di GhezziLe tele dell’artista Roberto Ghezzi sono state immerse nell’Arno, all’altezza di un punto sul Lungarno Francesco Ferrucci, e resteranno sott’acqua...

Prendono forma e colore le «Convergenze» di BergamoScienzaA Bergamo prende forma e colore la grafica della XXIV edizione di BergamoScienza, con le «Convergenze» come tema centrale.

Temi più discussi: Il Napoli apre il programma per il Centenario: nuovo logo e celebrazioni con eventi anche all'estero; Consorzio di Bonifica, un 2026 da incorniciare. E il nuovo logo diventa simbolo del futuro dell'Ente; Cuneo Summer Events: un unico brand per l’estate 2026 tra grandi concerti e 50 appuntamenti; Folcioni 2.0. Alcune novità: restyling del logo, nuove iniziative e convenzioni.

Eventi: nuovo look per sala Fetonte a palazzo del Pegaso x.com

Domanda sugli eventi passati reddit

L’algherese diventa digitale: nuovo logo, social network e lezioni nelle scuole per lo Sportello Linguistico ComunaleUna nuova veste grafica, cura dei contenuti multimediali, aggiornamenti sull'attualità cittadina e un deciso rilancio dei canali social. È questo il nuovo ... algheroeco.com

Al via l’estate di concerti e spettacoli. AZALEA presenta il nuovo sito e logoDa oltre quarant’anni Azalea.it organizza e promuove concerti, spettacoli ed eventi dal vivo, contribuendo alla crescita del panorama musicale e culturale del Nord-Est e non solo. Oggi questa esperien ... udine20.it