L’Unione Europea ha approvato nuove regole sulla sicurezza stradale che rendono obbligatori alcuni dispositivi su tutte le auto di nuova immatricolazione. Le norme, inserite nel Regolamento generale sulla sicurezza, si applicano anche ai modelli già omologati in passato, ma immatricolati per la prima volta dopo l’entrata in vigore delle nuove disposizioni. Le misure mirano a migliorare la sicurezza dei veicoli e sono diventate obbligatorie per tutti i nuovi veicoli immatricolati.

L’Unione Europea introduce nuovi standard di sicurezza destinati a tutte le automobili e ai veicoli di nuova immatricolazione. Le misure, previste dal Regolamento generale sulla sicurezza, diventano ora obbligatorie anche per i modelli già omologati in passato ma immatricolati per la prima volta da questa fase in poi. Le novità riguardano un’ampia gamma di tecnologie progettate per ridurre il numero degli incidenti e aumentare la protezione di automobilisti, pedoni e ciclisti. Frenata automatica e sistemi anti-distrazione. Tra i dispositivi che dovranno essere presenti figurano i sistemi di frenata automatica d’emergenza capaci di individuare pedoni e ciclisti, oltre agli strumenti di monitoraggio dell’attenzione del conducente, pensati per segnalare eventuali situazioni di stanchezza o distrazione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Nuove regole Ue per la sicurezza stradale: ecco i dispositivi obbligatori su tutte le auto di nuova immatricolazione

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Nuovo Codice della Strada: Il TRUCCO LEGALE per non pagare le multe automatiche

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