Nuova vita per il parco Tarello Omodei Pd | Si facciano beach volley concerti e food truck
Il parco Tarello sta per essere riqualificato. Secondo quanto riferito, si prevedono attività come beach volley, concerti e food truck. La proposta è stata condivisa dai residenti e portata all’attenzione delle autorità. Il capogruppo del Pd ha affermato che le critiche espresse meritano rispetto e attenzione.
La voce dei residenti della zona del parco Tarello è stata ascoltata dalla Loggia e per il capogruppo del Pd, Roberto Omodei, le critiche «meritano rispetto e attenzione». Il dirigente del Partito democratico sostiene le azioni messe in campo dalla Giunta - le pulizie straordinarie, il maggior presidio della polizia locale, la manutenzione del verde - e rilancia con nuove proposte. «Accanto alle doverose risposte emergenziali serve dare continuità alla sicurezza del parco, creando occasioni stabili di frequentazione — ha dichiarato Omodei —. Il “pratone” è un’area concerti naturale, in prospettiva futura anche per alleggerire gli eventi a Campo Marte». 🔗 Leggi su Brescia.corriere.it
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