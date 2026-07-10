nuova lista civica chiede posti auto per i residenti

Una nuova lista civica ha presentato una richiesta per reintrodurre le fasce orarie di sosta gratuite e limitare la sosta a pagamento, che attualmente riguarda tutto il giorno. La proposta include anche una maggiore attenzione ai posti auto riservati ai residenti. La richiesta è stata avanzata dal movimento civico “Adesso Pietrasanta”, guidato da due esponenti, uno dei quali ha un passato nel Partito Democratico.

Stop alla sosta a pagamento 0-24, reintroducendo le vecchie fasce orarie, e un’attenzione maggiore verso i posti auto riservati ai residenti. Ad avanzare la doppia richiesta è il nuovo movimento civico "Adesso Pietrasanta", guidato dall’ex Pd Matteo Sanna e da Michele Barbieri. "Con l’estate si ripresenta la cronica emergenza parcheggi – scrivono – disagio che esaspera i residenti e penalizza il commercio. La vivibilità del territorio passa dall’accessibilità dei suoi spazi e pertanto garantire un accesso equo significa sostenere l’economia locale, incentivare un turismo sano e rimettere al centro la qualità della vita dei pietrasantini". Forte del "boom" di segnalazioni ricevute, il movimento ha rielaborato le proposte dei cittadini in un piano d’intervento mirato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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