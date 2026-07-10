Una versione restomod e una super sportiva dell’Alfa Romeo Alfasud Ti Quadrifoglio Verde sono state presentate. La vettura mantiene la trazione anteriore, con interventi che migliorano la qualità costruttiva e riducono la tendenza alla ruggine. Sono stati aggiornati gli elementi di design e le componenti meccaniche, per esaltare la dinamica storica del modello. La nuova versione si propone come un restauro che combina elementi classici con tecnologie moderne, senza modificare la configurazione di base.

Immaginare un restomod moderno dell’ Alfa Romeo Alfasud Ti Quadrifoglio Verde significa rendere giustizia a una delle trazioni anteriori più affilate e sottovalutate della storia, liberandola dai suoi storici punti deboli (la qualità costruttiva e la tendenza alla ruggine) ed esaltandone la dinamica leggendaria. L’obiettivo di questo progetto ideale non è stravolgerla, ma estremizzare quella formula da “hot hatch” pura degli anni ’80 con tecnologie e materiali del 2026. 1. Esterni: Evoluzione “Muscolare” e Cyber-Retro. Il design originale di Giorgetto Giugiaro viene mantenuto intatto nelle proporzioni a 3 porte, ma reinterpretato con materiali nobili. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

© Ilgiornaledigitale.it - Nuova Alfa Romeo Alfasud: restomod e versione super sportiva

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

ALFA ROMEO ALFA SUD CONCEPT 2026

Notizie e thread social correlati

Nuova Fiat Pandina Super Sport, l’ultima versione sportivaLa nuova Fiat Pandina Super Sport è stata presentata con un design più aggressivo e dettagli sportivi, come le prese d’aria più grandi e le finiture...

Ritorno dell’icona: ecco la nuova Alfasud sportiva del futuroUn nuovo rendering digitale mostra la possibile versione futura della classica compatta sportiva degli anni Settanta, chiamata Alfasud.

Temi più discussi: Ecco perché l'Alfasud è una delle Alfa Romeo meno capite; Nuova Alfa Romeo Alfasud: restomod e versione super sportiva; Stellantis, a Melfi pronto a battere un cuore Alfa Romeo; Foto - Ecco perché l'Alfasud è una delle Alfa Romeo meno capite.

Nuova Alfa Romeo Stelvio: ecco come cambierà nel 2025 il SUV [RENDER]Nuova Alfa Romeo Stelvio farà il suo debutto nel corso del 2025 che ormai sta per iniziare. Mancano solo poche ore al nuovo anno e ovviamente le voci sulla seconda generazione del SUV del Biscione si ... motorionline.com

Nuova Alfa Romeo Brera: l’erede di Giulietta conquisterà con il suo design [RENDER]Nuova Alfa Romeo Brera è uno dei modelli indiziati a prendere il posto un tempo occupato da Alfa Romeo Giulietta nel segmento C accanto ad Alfa Romeo Tonale. Il suo arrivo potrebbe avvenire nel corso ... motorionline.com