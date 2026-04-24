Un nuovo rendering digitale mostra la possibile versione futura della classica compatta sportiva degli anni Settanta, chiamata Alfasud. Il progetto, sviluppato dall’indipendente designer Bruno Callegarin, anticipa una vettura che riprende le linee dell’originale, ma con un look aggiornato al 2028. La rappresentazione visiva suggerisce come potrebbe essere il ritorno di un’icona automobilistica, mantenendo elementi distintivi di allora e adattandoli alle esigenze moderne.

? Cosa sapere Il designer Bruno Callegarin presenta il render digitale 2028 Alfasud Concept.. Il progetto indipendente ripropone l'iconica compatta sportiva degli anni Settanta.. Il designer Bruno Callegarin ha svelato nelle ultime ore un render digitale che trasforma l’iconica Alfasud in una compatta sportiva del futuro, riaccendendo il dibattito su un possibile ritorno del marchio nel mercato automobilistico moderno. La proposta visiva non nasce da ordini della casa madre, ma rappresenta un esercizio di stile indipendente che punta a coniugare l’eredità degli anni Settanta con le esigenze estetiche contemporanee. Il progetto, che porta la...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ritorno dell’icona: ecco la nuova Alfasud sportiva del futuro

Notizie correlate

Alysa Liu, da campionessa del pattinaggio a nuova icona fashion. Ecco come è stato possibileVent’anni, campionessa olimpica di pattinaggio artistico ai Giochi invernali di Milano Cortina 2026 e nuova protagonista del momento: Liu non ha...

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: smart Concept #2 ritorno della icona urbana; Totti-Roma, il ritorno è a rischio: ecco cosa sta bloccando l'accordo; Smart riscopre la sua icona urbana, ecco i primi sketch della Concept #2; La trasformazione di Mimmo Cesaroni: com'è cambiato Federico Russo, il protagonista della fiction.

Il 2026 segnerà il ritorno dell’album: ecco le nuove usciteDalle icone del pop globale al ritorno sulle scene di alcune leggende del rock, dalle nuove produzioni della band dell’alternative rock alle musica italiana, ecco una panoramica dei dischi che ... tg24.sky.it

Esce Dansons di Celine Dion, il singolo segna il ritorno sulle scene musicali(ANSA) - ROMA, 17 APR - Dal 17 aprile è in radio e in digitale Danson, il nuovo singolo che segna il ritorno sulle scene musicali dell'icona mondiale Céline Dion. Ad accompagnare il brano, è disponibi ... msn.com

Le dichiarazioni del Pontefice sul volo di ritorno dalla Guinea - facebook.com facebook

#RealMadrid, il "like" galeotto di #Mbappé aumenta le speculazioni sul ritorno di #Mourinho. Ma spunta la clausola da pagare al Benfica x.com