Durante i campionati regionali di Salvamento, il Centro Nuoto Macerata si è riconfermato campione per il quinto anno consecutivo nelle Marche. La squadra biancorossa ha dominato la competizione, confermando il suo ruolo di leader nella regione. Nessuna altra squadra è riuscita a contrastare la sua supremazia in questa disciplina, rimanendo implacabile nel mantenere il titolo.

Nel calcio si sarebbe usata la parola immarcabili, trattandosi di nuoto potremmo sostituirla con implacabili. Di certo nessuno riesce a sostituire il Centro Nuoto Macerata dal trono regionale nel Salvamento: l’associazione biancorossa infatti si è ri-confermata per il 5° anno di fila la migliore delle Marche nella disciplina. Una sorta di dittatura.. I ragazzi e le ragazze allenate da Lorenzo Menchi e Eleonora Brandi, con il coordinamento di Franco Pallocchini, hanno strabiliato consentendo al CNM di primeggiare in classifica generale con 1.310 punti. Al top in ogni categoria, Ragazzi, Juniores e Seniores. A trascinare la squadra sono stati Maria Chiara Cera e Alessandro Pianesi, entrambi capaci di vincere 4 medaglie. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Nuoto, campionati regionali di Salvamento. Il Centro Macerata si conferma campione

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Trofeo Nazionale Rosa Camuna - Milano (Piscina D. Samuele) | Domenica Pomeriggio

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Nuoto per salvamento

Campionati regionali di marcia e corsa su strada: Cascina si prepara al grande eventoMartedì 30 giugno, le strade di Cascina si chiuderanno al traffico per ospitare i campionati regionali di marcia e corsa su strada.

Temi più discussi: Il Centro nuoto Macerata sul gradino più alto del podio al campionato regionale di salvamento; Nuoto, campionati regionali di Salvamento. Il Centro Macerata si conferma campione; Centro Nuoto Macerata super ai Regionali di Salvamento 2026: è titolo; Docente Unimc nominato nel Comitato Tecnico per la Legislazione della Regione Marche.

Nuoto, campionati regionali di Salvamento. Il Centro Macerata si conferma campioneNel calcio si sarebbe usata la parola immarcabili, trattandosi di nuoto potremmo sostituirla con implacabili. Di certo nessuno riesce ... sport.quotidiano.net

Sandro Altieri la conquistato sei medaglia ai regionali di nuoto salvamentoVITERBO - Chi nuota di nota. Sandro Altieri: un’impresa da sei medaglie ai Regionali di Salvamento di Anzio. Il palcoscenico dei Campionati Regionali di Salvamento di Anzio ha consacrato il talento di ... ilmessaggero.it