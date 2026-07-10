L'Npsg Elettrosistemi ha annunciato il rientro in squadra di Davide Moretti, che tornerà a giocare come centro insieme a Lorenzo Moscarella. Moretti, che aveva già vestito la maglia della squadra, torna dopo un periodo di assenza. La formazione ha inoltre confermato l’allenatore e il roster completo per la prossima stagione. La squadra ha comunicato la notizia attraverso i canali ufficiali.

Non smette di stupire una scatenata Npsg Elettrosistemi che ufficializza il ritorno in campo dell’esperto Davide Moretti che tornerà a fare coppia al centro con il suo amico Lorenzo Moscarella. "La coppia di centrali che ha scritto le pagine più belle della nostra piccola grande storia si è ricomposta". Ha così commentato la notizia il vicepresidente esecutivo Riccardo Donini che vedrà i due giocatori ricomporre una diga importante a muro. La loro intesa e la loro amicizia sarà il cuore pulsante della squadra che coach Carlotta Vinciguerra guiderà nel campionato di volley maschile serie C. Due amici, prima ancora che due ottimi centrali, che si conoscono benissimo e che sono sempre stati pronti ad aiutarsi in ogni momento. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Npsg, Panada “promosso”. Rientra Davide Moretti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Davide Epis al 44° convegno medico sportivo promosso dal Comitato Coppa QuarenghiAl 44° convegno medico sportivo organizzato dal Comitato Coppa Quarenghi, è intervenuto Davide Epis.

Vinciguerra alla Npsg: "Sento tanta fiducia"Il general manager della squadra ha scelto di affidare la guida della prima squadra a una donna, conferendole un contratto biennale con opzione sul...