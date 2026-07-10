Novella Politica nasce una nuova rubrica | quando l’utopia diventa realtà

Nel nuovo numero di Novella 2000, in edicola dall’8 luglio, compare una rubrica dedicata al mondo della politica. La prima intervistata è una nota politica italiana. La sezione si concentra su temi e personaggi del panorama politico, offrendo approfondimenti e interviste esclusive. La pubblicazione introduce questa sezione come un nuovo spazio di confronto e analisi politica.

Nel nuovo numero di Novella 2000 c’è una nuova rubrica dedicata al mondo della politica: la prima intervistata è Emma Bonino. Nel nuovo numero di Novella 2000, in edicola dall’8 luglio, nasce una nuova rubrica, dedicata al mondo della politica. Da quando la rivista ha subito la sua ‘rivoluzione, infatti, sono stati tanti i personaggi pubblici che si occupano del nostro Paese a essere intervistati, tanto da avere ora uno spazio preciso e puntuale sul giornale. «Li fai paparazzare al mare?». Sorrisetto. Così commentavano i pochi amici e colleghi a cui, nelle settimane precedenti al restyling di Novella 2000, raccontavo l’obiettivo di coinvolgere il mondo della politica su queste pagine. 🔗 Leggi su Novella2000.it

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