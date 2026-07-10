Notti bollenti in Riviera dai primi spogliarelli al boom dei night Ma siamo rimasti pochi

Da ilrestodelcarlino.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nella Riviera, i locali notturni sono diminuiti notevolmente, passando da serate di musica e ballo a spogliarelli e night club. Attualmente, si contano meno esercizi rispetto al passato, e molti sono stati chiusi o convertiti. La presenza di locali dedicati a spettacoli con ballerine seminude e consumazione di alcolici è aumentata, ma il numero complessivo è in calo rispetto a qualche anno fa.

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Rimini, 10 luglio 2026 –  Dici “night” e pensi subito a ballerine seminude e fiumi di champagne. Pensare che c’è stato un tempo, a Rimini, in cui “andare al night” significava scendere in pista nei locali che proponevano concerti e serate danzanti fino a tardi. Tempi lontani, lontanissimi. Come quelli del Whisky Juke Box, il mitico locale aperto nel 1958 dal grande compositore Carlo Alberto Rossi, autore di Le mille bolle blu e tanti altri celebri brani. Come il Paradiso e lo Yè Yè, per citarne solo alcuni. O come l’ Embassy. Che, nel 1955, ospitò una memorabile edizione della finale di Miss Italia, con Alberto Sordi tra i giurati. I locali stile Moulin Rouge in Riviera. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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