notti bollenti in riviera dai primi spogliarelli al boom dei night ma siamo rimasti pochi

Notizia in breve

Nella Riviera, i locali notturni sono diminuiti notevolmente, passando da serate di musica e ballo a spogliarelli e night club. Attualmente, si contano meno esercizi rispetto al passato, e molti sono stati chiusi o convertiti. La presenza di locali dedicati a spettacoli con ballerine seminude e consumazione di alcolici è aumentata, ma il numero complessivo è in calo rispetto a qualche anno fa.