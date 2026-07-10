Notti bollenti in Riviera dai primi spogliarelli al boom dei night Ma siamo rimasti pochi
Nella Riviera, i locali notturni sono diminuiti notevolmente, passando da serate di musica e ballo a spogliarelli e night club. Attualmente, si contano meno esercizi rispetto al passato, e molti sono stati chiusi o convertiti. La presenza di locali dedicati a spettacoli con ballerine seminude e consumazione di alcolici è aumentata, ma il numero complessivo è in calo rispetto a qualche anno fa.
Rimini, 10 luglio 2026 – Dici “night” e pensi subito a ballerine seminude e fiumi di champagne. Pensare che c’è stato un tempo, a Rimini, in cui “andare al night” significava scendere in pista nei locali che proponevano concerti e serate danzanti fino a tardi. Tempi lontani, lontanissimi. Come quelli del Whisky Juke Box, il mitico locale aperto nel 1958 dal grande compositore Carlo Alberto Rossi, autore di Le mille bolle blu e tanti altri celebri brani. Come il Paradiso e lo Yè Yè, per citarne solo alcuni. O come l’ Embassy. Che, nel 1955, ospitò una memorabile edizione della finale di Miss Italia, con Alberto Sordi tra i giurati. I locali stile Moulin Rouge in Riviera. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Notizie e thread social correlati
F1, Max Verstappen: “La vettura è migliorata ma siamo ancora a mezzo secondo dai primi…”Durante la Sprint Qualifying del Gran Premio di Miami, quarta tappa del Mondiale di Formula 1 2026, il pilota ha ottenuto la quinta posizione.
ARC Raiders perde metà dei giocatori rimasti: il calo preoccupa, ma il gioco non è ancora fuori dai giochiARC Raiders ha perso circa la metà dei giocatori attivi rimasti dopo il suo lancio.