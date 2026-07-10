La notte a Borgo Panigale è stata segnata da festeggiamenti, con la presenza di una motocicletta di una nota azienda locale. La celebrazione ha coinciso con la conclusione dei lavori di ristrutturazione della linea tranviaria, che ha portato alla fine dei cantieri sulla via Emilia. Dopo mesi di lavori, i residenti e i commercianti della zona possono ora usufruire di strade libere dai cantieri e dal rumore dei macchinari.

Bologna, 10 luglio 2026 – Fino a poco tempo fa, era quasi impossibile pensare alla via Emilia sgombra dai cantieri del tram. Ma ora che i lavori della Linea Rossa sono finalmente terminati, i commercianti possono tirare un sospiro di sollievo e i residenti tornare a passeggiare per strada senza il rumore incessante dei martelli pneumatici. Dopo tre anni di disagi, Borgo Panigale è pronto a ritrovare la sua normalità. Una rinascita che inizia domani sera con ‘ Rosso Panigale - Notte in Borgo ’, la festa di strada organizzata da Comune e Confcommercio Ascom in collaborazione con le associazioni Corri con Noi e Officina degli Artisti e altre realtà locali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Notte rossa a Borgo Panigale, c’è anche la Ducati. “Così celebriamo la fine dei cantieri del tram”

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