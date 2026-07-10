Durante la notte tra il 2026, a Salerno si svolgerà la XIV edizione della Notte Bianca. La manifestazione durerà due giorni e includerà musica, spettacoli e premi. Tra gli artisti annunciati ci sono LDA e AKA 7even. La città si sta preparando per accogliere i grandi ospiti e l’afflusso di pubblico previsto. La manifestazione si svolgerà nel centro cittadino, con eventi distribuiti in vari punti della zona.

È tutto pronto per la XIV edizione della Notte Bianca: Salerno si prepara a vivere due giorni di musica, spettacolo, premi e grandi ospiti. È iniziato il conto alla rovescia per la XIV edizione della Notte Bianca Week-End Salerno. Sabato 11 e domenica 12 luglio la città tornerà ad animarsi con uno degli appuntamenti più attesi dell’estate campana, organizzato dalla FeNAILP – Federazione Nazionale Autonoma Imprenditori e Liberi Professionisti – con il patrocinio di Regione Campania, Provincia di Salerno, Comune di Salerno, Camera di Commercio di Salerno, Scabec, Fondazione della Comunità Salernitana e Fondazione Cassa di Risparmio Salernitana. L’edizione 2026 si conferma il risultato di una sinergia tra istituzioni, associazioni e realtà del territorio. 🔗 Leggi su 2anews.it

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© 2anews.it - Notte Bianca 2026, a Salerno arrivano LDA e AKA 7even

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