nostalgia anni ottanta sigle tv e cecchetto doppio show estivo

La musica dei ricordi. Il mese di luglio offre nella Bergamasca un paio di occasioni dedicate ai brani degli anni Ottanta. La prima è lo show Maledetta nostalgia che andrà in scena sabato sera sul palco del NXT in piazzale Alpini, a Bergamo. Uno spettacolo alimentato a colpi di hit "dimenticate" ma sempreverdi, sigle di cartoni animati, serie tv e momenti rievocativi che hanno segnato l’immaginario collettivo nelle decadi a cavallo tra i due millenni. La scena è affidata al collaudato team Maledetta nostalgia che nel suo tour per l’Italia con speaker, dj e ballerine sa bene come toccare le corde dell’entusiasmo intergenerazionale. L’energia del ritmo darà nuovo colore ai ricordi anche nella serata del 17 luglio a Treviglio che vede tornare in consolle uno dei protagonisti della stagione d’oro dei discjockey in Italia: Claudio Cecchetto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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