Non solo lo stop alle bici torna anche l’ordinanza supersantos

Il sindaco di Avellino ha firmato un’ordinanza che regola il passaggio delle biciclette elettriche su Corso Vittorio Emanuele e reintroduce anche la cosiddetta ordinanza “supersantos”. La decisione è stata comunicata in una conferenza stampa. L’ordinanza riguarda specificamente la circolazione delle bici elettriche e altre norme associate, senza ulteriori dettagli sulle restrizioni o le modalità di applicazione.

Tempo di lettura: < 1 minuto Come annunciato ieri in conferenza stampa il sindaco di Avellino Nello Pizza ha firmato l’ordinanza che disciplina non s olo il passaggio delle bici elettriche lungo Corso Vittorio Emanuele, ma torna anche la cosiddetta ordinanza supersantos. Nello specifico “ è vietato il gioco del pallone in tutte le forme e modalità di svolgimento nonché lo svolgimento di quei giochi o sport individuali o collettivi che, mediante l’utilizzo eo il lancio di oggetti, possano arrecare molestie o mettere in pericolo l’incolumità delle persone nonché danneggiare monumenti, edifici o qualsivoglia bene pubblico o privato”. Quindi le... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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