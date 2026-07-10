Non solo Lione asta per Claudio Braga | la situazione | CMIT

Notizia in breve

Claudio Braga, miglior calciatore della Scottish League nella scorsa stagione con gli Hearts, è al centro di un'asta che coinvolge almeno quattro club europei. La sua prestazione gli ha valso il riconoscimento come miglior giocatore del campionato scozzese. La situazione attuale vede il calciatore nel mirino di diverse società che hanno manifestato interesse per il suo eventuale trasferimento. La trattativa è in corso, ma ancora nessuna offerta ufficiale è stata annunciata.