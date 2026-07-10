Non solo Lione asta per Claudio Braga | la situazione | CMIT

Da calciomercato.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Claudio Braga, miglior calciatore della Scottish League nella scorsa stagione con gli Hearts, è al centro di un'asta che coinvolge almeno quattro club europei. La sua prestazione gli ha valso il riconoscimento come miglior giocatore del campionato scozzese. La situazione attuale vede il calciatore nel mirino di diverse società che hanno manifestato interesse per il suo eventuale trasferimento. La trattativa è in corso, ma ancora nessuna offerta ufficiale è stata annunciata.

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Miglior calciatore della scottish League, il calciatore piace ad almeno quattro squadre europee Grande protagonista della scorsa stagione con la maglia degli  Hearts, Claudio  Braga  può annoverare nel suo palmares il premio come miglior calciatore del campionato scozzese. Non solo Lione, asta per Claudio Braga: la situazione CM.IT (Ansa Foto) – calciomercato.it Con 21 gol e 7 assist tra tutte le competizioni, il numero 10 della squadra scozzese si è guadagnato l’attenzione di diverse squadre europee. Le informazioni in possesso di  Calciomercato.it confermano, infatti, l’interesse nei confronti del 26enne portoghese di  Borussia Moenchengladbach, Ipswich Town, Lione  e  Trabzonspor. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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