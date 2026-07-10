Oltre a membri della famiglia reale, nel Royal Box di Wimbledon possono sedersi anche persone senza titoli nobiliari, come mostrato da una foto di Roger Federer. L’immagine lo ritrae seduto da solo in uno dei 74 posti disponibili nel palco. La presenza di Federer, ex campione del torneo, conferma che l’accesso non è riservato esclusivamente a personaggi di alto rango. La capienza del Royal Box si aggira attorno a 74 posti, posizionati in un’area riservata e prestigiosa.

Non solo la regina Camilla, Kate Middleton e la sorella Pippa e il principe William: nel Royal Box di Wimbledon può prendere posto anche chi non ha un titolo nobiliare, come ha dimostrato la foto di Roger Federer che ha fatto il giro del web e che lo ritraeva seduto sul palco apparentemente da solo. Ma che cos’è esattamente il Royal Box, chi può accedervi e cosa garantisce? Come si accede al Royal Box di Wimbledon. Il Royal Box fu installato per la prima volta nella tribuna sud del campo centrale di Wimbledon all’apertura del complesso, nel 1922. Da allora, quest’area riservata con 74 posti ha ospitato celebrità, sportivi, membri della famiglia reale e altri personaggi famosi in ogni giornata del torneo. 🔗 Leggi su Amica.it

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© Amica.it - Non solo Kate Middleton. Chi può accomodarsi in uno dei 74 posti del Royal Box di Wimbledon? Storia del luogo più esclusivo del torneo di tennis più glam

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Secret royal swimming pools - including Kate Middleton and Prince William's private bathing spot

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