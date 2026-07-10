Il 6 luglio, il principe Harry è arrivato a Londra per una visita di cinque giorni dedicata ai prossimi Invictus Games, che si terranno a Birmingham dal 10 al 17 luglio 2027. Durante il suo soggiorno, sono state riportate dichiarazioni di Meghan, in cui avrebbe espresso fermezza nel non voler tornare sui propri passi riguardo alle questioni con la famiglia reale. La visita di Harry si è concentrata sugli eventi sportivi, senza ulteriori dettagli pubblici sulle dichiarazioni di Meghan.

Lo scorso 6 luglio il principe Harry è tornato a Londra per una visita di cinque giorni dedicata ai prossimi Invictus Games, che si terranno a Birmingham dal 10 al 17 luglio 2027. Questo viaggio, però, somiglia molto a una tempesta perfetta che ha travolto il duca. Prima ci sono state le indiscrezioni sulla presenza di Meghan Markle e dei figli, i principi Archie e Lilibet Diana, tra conferme e smentite che si sono susseguite per giorni. Poi è arrivata la notizia di un presunto invito a Palazzo destinato al duca e forse ritirato all’ultimo minuto dal Re. Infine il colpo di grazia, ovvero la sconfitta in tribunale dei Sussex contro il Daily Mail. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - “Non si torna indietro”. L’ira di Meghan contro la royal family

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Boris Says Come Back! Harry & Meghan Said We Brought Snacks to Freedom Already, Cheers Mate

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