La Corte d’Appello di Milano ha condannato a un anno e due mesi un ex sindacalista per violenza sessuale. La condanna si riferisce a un episodio avvenuto nel 2018, quando una hostess ha accusato l’imputato di aver subito abusi durante un colloquio legato a una vertenza di lavoro. La sentenza si basa sulla mancanza di reazione dell’imputato nei primi 30 secondi dell’episodio.

La Corte d’Appello di Milano ha condannato a un anno e due mesi l’ex sindacalista imputato per violenza sessuale nel processo nato dalla denuncia di una hostess che nel 2018 aveva raccontato di aver subito abusi durante un colloquio legato a una vertenza di lavoro. La sentenza è arrivata nel secondo grado d’appello bis, dopo l’annullamento con rinvio disposto dalla Cassazione. Nei confronti dell’uomo – all’epoca in servizio negli ambienti sindacali dell’aeroporto di Malpensa – era stata chiesta una condanna a due anni, con il riconoscimento delle attenuanti. Il caso aveva fatto discutere per le motivazioni delle precedenti assoluzioni, prima in primo grado e poi in appello. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Non reagì per 30 secondi", arriva la svolta sul caso della hostess molestata: ex sindacalista condannato a un anno e due mesi

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Milano, l'hostess molestata a Malpensa: condannato l'ex sindacalista, i giudici ribaltano il caso dei «30 secondi»La Corte d'Appello di Milano ha condannato a un anno e due mesi un ex sindacalista dell’aeroporto di Malpensa, imputato per violenza sessuale.