Non c’è caldo che tenga | Sinner torna in finale

Jannik Sinner ha vinto la semifinale contro Novak Djokovic con i punteggi di 6-4, 6-4 e 6-4, assicurandosi un posto in finale. La partita si è svolta senza momenti di incertezza, con Sinner che ha dominato l’incontro dall'inizio alla fine. Al termine, i due hanno scambiato un abbraccio rispettoso e affettuoso.

Troppo Sinner per Djokovic. Supremazia netta e risultato mai in discussione: 6-4 6-4 6-4. L’abbraccio finale tra i due è rispettoso e affettuoso. Concentrato, concreto, atleticamente brillante, potente nei colpi e molto efficace al servizio, il campione altoatesino si è espresso nella sua versione migliore: 40 vincenti, 15 errori e 14 ace contro il miglior ribattitore del circuito. L’ex numero uno del mondo ora sceso all’ottavo, bugiardo, posto, ha dato il meglio di sé, ma contro questo Sinner non poteva bastare.? Contenuto riservato agli abbonati. su La Verità L'articolo proviene da La Verità. 🔗 Leggi su Laverita.info

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Il crollo shock di Sinner al Roland Garros

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Temi più discussi: Sinner, paura del caldo a Wimbledon? Spero non accada come a Parigi...; Potrebbe ricapitare, Ieri non stavo benissimo: le parole di Sinner alimentano il mistero sul malore; Sinner si allena contro due avversari (insieme) per battere oggi Djokovic a Wimbledon. Ma su Londra c'è l'incognita caldo; Sinner e una frecciatina a un giornalista parlando dell'onda di caldo: Pare che tu conosca meglio il calendario di me.

@dchinellato: Hanno capito cos'ha #Sinner e non è una cosa passeggera, forse una reazione legata al caldo eccessivo, difficile da allenare. Londra la prossima settimana dovrebbe fare più caldo, vedremo come reagirà, c'è il vantaggio del tetto retrattile d x.com

Troppo caldo? Se non vuoi uscire, in tv questo weekend c'è un sacco di sport: ecco gli appuntamenti topDalle partite di Jannik Sinner sull'erba di Londra ai quarti di finale più infuocati in America: la guida pop ai match imperdibili delle prossime ore ... cosmopolitan.com

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