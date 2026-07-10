Non c’è caldo che tenga | Sinner torna in finale

Da laverita.info 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Jannik Sinner ha vinto la semifinale contro Novak Djokovic con i punteggi di 6-4, 6-4 e 6-4, assicurandosi un posto in finale. La partita si è svolta senza momenti di incertezza, con Sinner che ha dominato l’incontro dall'inizio alla fine. Al termine, i due hanno scambiato un abbraccio rispettoso e affettuoso.

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Troppo Sinner per Djokovic. Supremazia netta e risultato mai in discussione: 6-4 6-4 6-4. L’abbraccio finale tra i due è rispettoso e affettuoso. Concentrato, concreto, atleticamente brillante, potente nei colpi e molto efficace al servizio, il campione altoatesino si è espresso nella sua versione migliore: 40 vincenti, 15 errori e 14 ace contro il miglior ribattitore del circuito. L’ex numero uno del mondo ora sceso all’ottavo, bugiardo, posto, ha dato il meglio di sé, ma contro questo Sinner non poteva bastare.? Contenuto riservato agli abbonati. su La Verità L'articolo proviene da La Verità. 🔗 Leggi su Laverita.info

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Temi più discussi: Sinner, paura del caldo a Wimbledon? Spero non accada come a Parigi...; Potrebbe ricapitare, Ieri non stavo benissimo: le parole di Sinner alimentano il mistero sul malore; Sinner si allena contro due avversari (insieme) per battere oggi Djokovic a Wimbledon. Ma su Londra c'è l'incognita caldo; Sinner e una frecciatina a un giornalista parlando dell'onda di caldo: Pare che tu conosca meglio il calendario di me.

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