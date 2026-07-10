No maranza la scritta della farmacia sulla croce verde | Solo una goliardata non volevamo offendere

Una scritta con la frase “No maranza” è apparsa sulla croce verde di una farmacia in provincia di Bologna. La comunicazione è stata definita dai proprietari come una goliardata, senza intenzioni offensive. La frase ha suscitato polemiche tra i residenti e sui social media, portando a discussioni sulla libertà di espressione e sui limiti dell’umorismo. Nessun altro dettaglio riguardante eventuali conseguenze o interventi è stato reso noto.

«La scritta “No maranza” nell’insegna della farmacia? Una goliardata che non voleva offendere nessuno». Si è trovato in mezzo a un bel ciclone di polemiche Lorenzo Orsi Stori, uno dei proprietari della farmacia Stori ad Altedo, frazione di Malalbergo, in provincia di Bologna. Tre giorni fa, in orario notturno, ha armeggiato con i comandi della scritta esterna del proprio esercizio sino a creare la frase “No maranza”, lasciata in rotazione alcuni minuti e poi pubblicata sui canali Facebook e Instagram di Stori, conosciuto opinionista social del settore col nome “FarmaCinico”. La scritta “No maranza” è poi stata tolta dall’insegna luminosa a scorrimento continuo, mentre è rimasta sui social dell’organizzatore, condita dal messaggio «Ad Altedo ormai il messaggio è chiaro. 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it

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