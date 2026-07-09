La farmacia scrive | ‘No maranza’ Post sui social valanga di commenti | il web si divide
Malalbergo (Bologna), 9 luglio 2026 – " No maranza ". È la frase che è passata di notte nel display luminoso di una farmacia di Altedo, quella in via Nazionale, e documentata da un video postato sui social dal referente della stessa rivendita di medicinali. Con un messaggio a corredo: Messaggio chiaro. Passo è chiudo". Un filmato che ha subito fatto discutere con oltre duecento commenti che hanno fatto il giro dei social. L’autore del video che, come detto, ha ruoli nell’ambito della stessa farmacia, contattato dal Carlino, non intende per ora intervenire, ma si limita a definire il gesto solamente come " una battuta spiritosa ". Il fenomeno dei maranza e i commenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
CARABINIERI ACCERCHIATI E MINACCIATI DA DECINE MARANZA CON LE CINTURE IN PUGNO | 05/02/2026
Notizie e thread social correlati
«Vestitevi di più»: il post divide Arezzo e scatena la guerra dei commentiUn post con il messaggio “Vestitevi di più” ha diviso l’opinione pubblica in città, generando numerosi commenti.
Stefano Accorsi e il post sui social che fa sognare il webUn attore italiano ha annunciato su Instagram di essere in attesa del suo quinto figlio.
Temi più discussi: La farmacia scrive: No ai maranza Post sui social, valanga di commenti; Concerto di Ultimo a Tor Vergata, scoppia il business dei residenti: affitti lampo di giardini, box e terrazzi; Schlein: A Napoli coi leader del campo largo. Ci occupiamo noi dei problemi degli italiani.
#unimol #piccolicomuni Non solo scuola, sanità e trasporti, ma anche farmacia, uffici e sportelli postali e bancari, distributore di carburante. Tra i comuni italiani con meno di 5 mila abitanti, nemmeno il 20 percento garantisce i servizi di base ai cittadini resident facebook
La farmacia scrive: ‘No maranza’. Post sui social, valanga di commenti: il web si divideUno dei responsabili su Facebook: Messaggio chiaro. Ma poi minimizza: Era solo una battuta spiritosa ... msn.com
Michele Angella (@m_angella14) / Posts / X x.com
La farmacia scrive: No ai maranza post sui social, valanga di commentiLa farmacia scrive: No ai maranza Post sui social, valanga di commenti ... msn.com
Valutazione Rapida della Tecnologia di Intelligenza Artificiale Utilizzata per la Dettatura Ambientale nella Cura Primaria: Confronto della Qualità della Documentazione tra Note Cliniche Generate da Intelligenza Artificiale e Note Cliniche Prodotte da Umani : r/ reddit