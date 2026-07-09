La farmacia scrive | ‘No maranza’ Post sui social valanga di commenti | il web si divide

Malalbergo (Bologna), 9 luglio 2026 – " No maranza ". È la frase che è passata di notte nel display luminoso di una farmacia di Altedo, quella in via Nazionale, e documentata da un video postato sui social dal referente della stessa rivendita di medicinali. Con un messaggio a corredo: Messaggio chiaro. Passo è chiudo". Un filmato che ha subito fatto discutere con oltre duecento commenti che hanno fatto il giro dei social. L’autore del video che, come detto, ha ruoli nell’ambito della stessa farmacia, contattato dal Carlino, non intende per ora intervenire, ma si limita a definire il gesto solamente come " una battuta spiritosa ". Il fenomeno dei maranza e i commenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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CARABINIERI ACCERCHIATI E MINACCIATI DA DECINE MARANZA CON LE CINTURE IN PUGNO | 05/02/2026

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