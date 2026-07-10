Nicolas Lamas è un nuovo giocatore del GG Team Wear Benevento 5

Da anteprima24.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il GG Team Wear Benevento 5 ha annunciato l’ingaggio di Nicolas Lorenzo Lamas, che si unirà alla squadra per il prossimo campionato di Serie A. Il giocatore entrerà a far parte della rosa sotto la guida del mister Fausto Scarpitti.

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Tempo di lettura: 3 minuti Il GG Team Wear Benevento 5 rende noto di aver raggiunto l’accordo per l’acquisizione delle prestazioni sportive di  Nicolas Lorenzo Lamas,  che entra a far parte della rosa a disposizione di mister Fausto Scarpitti in vista del prossimo campionato di Serie A. Il giocatore ha firmato un contratto fino al  30 giugno 2028. LA SCHEDA  – Nicolas Lorenzo Lamas nasce a  Buenos Aires (Argentina)  il  31 marzo 1994. Pur essendo argentino, veste la maglia della  Nazionale uruguaiana  grazie alle origini del padre. Con la Celeste ha preso parte alla  Copa América 2024, alla  Liga Evolución 2024  e alla  Copa América 2026, competizioni nelle quali ha realizzato complessivamente  5 reti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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