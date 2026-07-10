Nicolas Lamas è un nuovo giocatore del GG Team Wear Benevento 5

Tempo di lettura: 3 minuti Il GG Team Wear Benevento 5 rende noto di aver raggiunto l’accordo per l’acquisizione delle prestazioni sportive di Nicolas Lorenzo Lamas, che entra a far parte della rosa a disposizione di mister Fausto Scarpitti in vista del prossimo campionato di Serie A. Il giocatore ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2028. LA SCHEDA – Nicolas Lorenzo Lamas nasce a Buenos Aires (Argentina) il 31 marzo 1994. Pur essendo argentino, veste la maglia della Nazionale uruguaiana grazie alle origini del padre. Con la Celeste ha preso parte alla Copa América 2024, alla Liga Evolución 2024 e alla Copa América 2026, competizioni nelle quali ha realizzato complessivamente 5 reti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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