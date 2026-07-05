Barichello è un nuovo giocatore del GG Team Wear Benevento 5
Il GG Team Wear Benevento 5 ha annunciato di aver firmato con l’Ecocity Genzano per il trasferimento a titolo definitivo di Matheus Barichello. Il giocatore si unisce alla squadra, che si prepara per il prossimo campionato di serie A, sotto la guida del nuovo allenatore. La società ha comunicato che Barichello sarà a disposizione del tecnico per le prossime partite stagionali. La trattativa si è conclusa senza dettagli economici pubblicati.
Tempo di lettura: 4 minuti Il GG Team Wear Benevento 5 rende noto di aver raggiunto l’accordo con l ‘Ecocity Genzano per il trasferimento a titolo definitivo di Matheus Barichello, che entra a far parte della rosa a disposizione di mister Fausto Scarpitti in vista del prossimo campionato di serie A. Il giocatore ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2029. La scheda di Barichello. Matheus Barichello nasce a Videira (Brasile) l’11 settembre 1995. Dopo alcune esperienze nel calcio, l’universale approda nel futsal vestendo le maglie di Criciúma, JEC Krona e Concordia. Nel 2017 arriva in Italia al Cus Molise, dove diventa uno dei protagonisti assoluti, mettendo a segno ben 169 reti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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