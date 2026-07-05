Barichello è un nuovo giocatore del GG Team Wear Benevento 5

Notizia in breve

Il GG Team Wear Benevento 5 ha annunciato di aver firmato con l’Ecocity Genzano per il trasferimento a titolo definitivo di Matheus Barichello. Il giocatore si unisce alla squadra, che si prepara per il prossimo campionato di serie A, sotto la guida del nuovo allenatore. La società ha comunicato che Barichello sarà a disposizione del tecnico per le prossime partite stagionali. La trattativa si è conclusa senza dettagli economici pubblicati.