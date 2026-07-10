Netflix ha un problema che è sempre meno eludibile: gli spettatori delle sue serie, invece di crescere di stagione in stagione, crollano dopo la prima. Per tanti anni non è stato un problema perché il numero di abbonati aumentava regolarmente, ma ora che crescono meno il fatto che siano anche poco coinvolti è più grave. Di regola il modello della serialità prevede che le serie aumentino i loro spettatori andando avanti, era così quando andavano solo sulla televisione generalista ed è rimasto così anche su altre piattaforme. La maggior parte delle serie Netflix invece tocca l’apice con la prima stagione. Già alla seconda gli spettatori diminuiscono con percentuali superiori a quelle della concorrenza. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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© Ilpost.it - Netflix fatica a trattenere gli spettatori per le seconde stagioni

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