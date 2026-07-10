U n cane in mezzo ai boschi, il naso a terra, gli occhi che scattano da un cespuglio all’altro. Non sta cercando un tartufo, ma bottiglie di plastica dimenticate tra i sentieri delle Madonie. Si chiama Bee, è un Labrador Retriever, e da tre anni è il protagonista del progetto Recycling Dog. E proprio Bee ha avuto una menzione speciale da parte di Legambiente, nel suo concorso Comuni Ricicloni che ogni anno fotografa lo stato della raccolta differenziata in Italia. Una storia piccola, ma che racconta bene lo spirito con cui l’Italia sta tornando a guardare ai propri rifiuti: con più cura, e con qualche buona idea in più. L’Italia seconda in... 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Nel 2026 salgono a 675 i Comuni premiati da Legambiente come "Rifiuti Free", dodici in più rispetto allo scorso anno. Sud e isole sempre più virtuose

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Nel 2026 torna a crescere il numero dei Comuni Rifiuti Free in Italia, che raggiungono quota 675, in aumento rispetto ai 663 dell’anno precedente #riciclo #rifiuti #cam #comuni #comuniricicloni #ecoforum #economiacircolare #gestionerifiuti x.com

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