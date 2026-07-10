nazionale bergomi in lizza per il ruolo di direttore tecnico dopo la frenata della pista maldini

Bergomi è in corsa per il ruolo di direttore tecnico della nazionale, dopo che la candidatura di Maldini ha subito un rallentamento. Il presidente della federazione valuta l’ex calciatore come possibile alternativa, considerando il ruolo vacante. La decisione finale non è ancora stata presa, ma Bergomi è tra i nomi più accreditati per la posizione. La scelta potrebbe essere annunciata nelle prossime settimane.

di Paolo Moramarco Nazionale, Bergomi in lizza per il ruolo di direttore tecnico. Malagò lo valuta nel ruolo come alternativa alla pista Maldini, in frenata. Si intensifica la rivoluzione della FIGC: secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, il nome di Beppe Bergomi è tra i candidati più accreditati per il ruolo di direttore tecnico della Nazionale italiana. La scelta arriva in un contesto di revisione dei vertici tecnici, dopo l’insediamento di Giovanni Malagò alla guida della FIGC il 22 giugno scorso. Frenata su Maldini e alternative. Fino a pochi giorni fa, la figura di Paolo Maldini era considerata la prima scelta di Malagò come direttore tecnico, ma dichiarazioni recenti del presidente federale hanno lasciato intendere una possibile frenata sull’operazione: « Questa è la settimana decisiva. 🔗 Leggi su Internews24.com

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