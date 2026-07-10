nasce pics il polo italiano per cyber e space economy

È stato presentato oggi in Senato il nuovo Polo Italiano per il Cyber e la Space Economy, chiamato Pics. Si tratta di un'iniziativa volta a riunire imprese e istituzioni italiane nei comparti della cybersicurezza e dell’esplorazione spaziale. La creazione di Pics mira a rafforzare la collaborazione tra attori nazionali e a promuovere lo sviluppo di tecnologie e progetti in questi settori strategici.

Roma, 10 lug. (Adnkronos) - Nasce Pics, il Polo Italiano per il Cyber e la Space Economy. L'iniziativa, presentata oggi in Senato e promossa dalla Fondazione Aises Ets– Spes Academy “Carlo Azeglio Ciampi”, si inquadra nell'ambito dell'accordo quadro con il Consiglio Nazionale delle Ricerche per rafforzare la collaborazione tra istituzioni, industria, università e centri di ricerca nei settori della cybersicurezza, della Space Economy e delle tecnologie emergenti. L'obiettivo, viene spiegato, è quello “di promuovere alta formazione, ricerca applicata, innovazione e trasferimento tecnologico, favorendo l'integrazione tra il dominio cyber e quello spaziale, oggi sempre più strategici per la sicurezza nazionale, la competitività industriale e l'autonomia tecnologica europea”. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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