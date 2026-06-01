con argotec la space economy parla anche italiano

Una società di Torino, fondata nel 2008, ha annunciato di aver collaborato con Argotec, azienda italiana nel settore spaziale. La partnership riguarda progetti legati alla space economy, che continua a espandersi. La società torinese ha dimostrato resilienza e innovazione nel settore, consolidando il suo ruolo nel mercato. La collaborazione con Argotec evidenzia l’impegno italiano nel campo spaziale e nello sviluppo di tecnologie avanzate.

È UN settore, quello della space economy, in continua crescita, così come Agrotec, società nata a Torino nel 2008 e diventata oggi un esempio di resilienza e di innovazione. "Innovazione e internazionalizzazione sono i nostri driver di crescita", dice David Avino, fondatore e ceo di Argotec. Avino, ci può descrivere di che cosa si occupa oggi Argotec? "È una space company che opera lungo l’intera filiera spaziale: dalla progettazione e produzione dei satelliti fino al controllo delle missioni e alla gestione delle operazioni in orbita. Negli anni abbiamo costruito un modello industriale integrato che ci consente di offrire soluzioni complete chiavi in mano, non singoli prodotti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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