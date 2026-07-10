Il Napoli sta valutando l'acquisto di un nuovo portiere e considera Falcone come un possibile arrivo. La società ha deciso di non fare acquisti durante questa sessione di mercato, poiché ritiene che il mercato sia stato completato l'anno scorso. Attualmente, il club sta lavorando per cedere il centrocampista Milinkovic-Savic, mentre si concentra sulla sistemazione di alcune pedine nella rosa.

Il Napoli non comprerà nessuno, De Laurentiis è stato chiaro. Il mercato è stato fatto lo scorso anno. Ci sono pedine da sistemare. Gli azzurri sono alla ricerca di un portiere, in attesa di cedere Milinkovic Savic. Ora è spuntato Wladimiro Falcone del Lecce, 31 anni, portiere che ha fatto molto bene in Salento. Sarebbe un ottimo colpo. Napoli, il punto su Falcone. Riporta Schira: “Giovanni Manna ha incontrato a Milano gli agenti di Wladimiro Falcone e il direttore sportivo del Lecce Stefano T rinchera nelle ultime 48 ore per sondare le condizioni di un possibile affare” Excl. – #Napoli ’s sporting director Giovanni Manna has met in Milan the agents of Wladimiro #Falcone and #Lecce ’s sporting director Stefano #Trinchera in the last 48 hours to explore the conditions for a possible deal. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - Napoli, portieri: Falcone sarebbe un ottimo colpo. Bisogna cedere Milinkovic-Savic

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