Il Napoli ha già effettuato pagamenti per circa 70 milioni di euro, destinati a saldare arretrati. Nonostante l’impressione di un mercato fermo, i bonifici sono stati eseguiti e le transazioni sono in corso. La squadra ha iniziato le operazioni di pagamento, anche se non sono stati annunciati nuovi acquisti. La somma versata riguarda principalmente obblighi pregressi e non rappresenta un segnale di nuove trattative in corso.

Sembra che sia tutto fermo, in realtà il mercato si muove e i bonifici girano: il Napoli ha cominciato da un po', ha già riconosciuto allo Sporting Lisbona quanto promesso a gennaio, al momento dell’acquisto in prestito di Alisson Santos, e per riscattarlo ha versato altri sedici milioni e mezzo, oltre ai tre della prima tranche, per garantirsi il brasiliano per altri cinque anni. E poi, altro patto di ferro siglato in passato, per la precisione ad agosto del 2025, che ha obbligato a depositare sul conto corrente del Manchester United quarantaquattro milioni: sei erano già stati dirottati in Gran Bretagna per avere il bomber, operazione divenuta inevitabile dopo l’infortunio di Lukaku, e quindi complessivamente sono stati necessari cinquanta milioni di euro per vestire completamente d’azzurro Rasmus Hojlund. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Napoli, mercato fermo? No, già spesi 70 milioni. Ma per saldare gli arretrati...

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Napoli sul mercato: Rios, Gila e Schjelderup nel mirino. Lo stato delle trattative

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