Napoli i babyras del rione Sanità rischiano grosso | il pm vuole otto condanne

La Procura antimafia ha chiesto otto condanne per i membri di un gruppo di baby gang nel rione Sanità di Napoli. Dopo una retata di dicembre, le autorità hanno evidenziato ronde armate e posti di blocco che controllano i vicoli del centro. L’indagine si concentra sulle attività di questi gruppi, accusati di aver esercitato il controllo del territorio attraverso azioni violente. Le udienze sono in corso per definire le accuse e le eventuali condanne.

Ronde armate e “posti di blocco” per comandare i vicoli del centro di Napoli, dopo la retata di dicembre scorso, la Procura antimafia lancia l’affondo ai babyras del rione Sanità. Per le nuove leve del clan Sequino, lo stesso già coinvolto nell’omicidio del quindicenne Emanuele Tufano, ucciso dal fuoco amico durante un’incursione armata in piazza Mercato, questa mattina la Dda ha invocato otto condanne, con pene comprese tra i tre anni e mezzo e i sei anni e mezzo. Queste nel dettaglio le richieste di pena invocate al termine della requisitoria tenuta innanzi al gip Colucci: Luis Antonio Amodio, 3 anni e 6 mesi, Alexandr Babalyan 3 anni e 4 mesi, Gennaro De Marino 4 anni e 4 mesi, Ciro Esposito 6 anni e 6 mesi, Salvatore La Salvia 4 anni e 10 mesi, Francesco Pio Massaro 4 anni e 8 mesi, Danilo Peraino, 4 anni e 10 mesi, Ivan Zinzi 6 anni. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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