L’allenatore ed ex calciatore ha commentato la situazione di mercato del Napoli, affermando che sarebbe giusto sacrificare Lukaku per favorire investimenti su giovani come Lucca. Ha anche riferito che Vergara avrebbe già firmato con un altro club, citando Allegri come testimone. Gautieri ha espresso questa opinione durante un'intervista radiofonica, senza ulteriori dettagli sui dettagli contrattuali o sui piani futuri della società.

Gautieri a ruota libera: «Per il Napoli meglio investire su giovani come Lucca. Su Vergara c’è la firma di Allegri». Carmine Gautieri, allenatore ed ex attaccante di Napoli e Roma, è intervenuto ai microfoni di “1 Football Club” su 1 Station Radio. Nel corso dell’intervista, Gautieri si è concentrato a lungo sulle dinamiche di mercato del Napoli, promuovendo le ultime linee guida dettate dalla presidenza e analizzando i singoli profili della rosa azzurra. Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano La rivoluzione di De Laurentiis: ringiovanimento e il sacrificio di Lukaku. Le recenti dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis sulla necessità di abbassare l’età media, tagliare il monte ingaggi e cedere circa 25 giocatori trovano il pieno appoggio di Gautieri: « È una cosa che sostengo già da tempo. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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© Calcionews24.com - Napoli, Gautieri promuove la linea De Laurentiis: «Giusto sacrificare Lukaku»

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