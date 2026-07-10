La SSC Napoli ha aperto le vendite degli abbonamenti per la stagione 202627, dedicata al centenario del club. La campagna include diverse formule e prezzi, con dettagli specifici resi noti dall’organizzazione. La fase di vendita è già iniziata e si protrarrà fino a una data stabilita, consentendo ai tifosi di sottoscrivere i propri abbonamenti per festeggiare il centenario azzurro. La società ha annunciato ufficialmente il lancio della campagna attraverso i canali ufficiali.

IL CENTENARIO AZZURRO. La SSC Napoli ha ufficializzato il lancio della campagna abbonamenti per la stagione 202627, l’annata storica che segna i 100 anni del club. Con lo slogan identitario “Pe’ cient’anne”, la società propone due opzioni: la formula Italia (20 gare) e la formula Full (24 gare), che include la prima fase di Champions League. La vendita parte il 10 luglio 2026 con la prelazione per i vecchi abbonati, che godranno di sconti speciali come il “Ridotto Cento”, mentre la vendita libera scatterà il 3 agosto 2026. Per sottoscrivere l’abbonamento, acquistabile esclusivamente online tramite TicketOne, è obbligatorio il possesso della Fidelity Card (costo 20 euro ). 🔗 Leggi su Napolissimo.it

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© Napolissimo.it - Napoli, al via la campagna abbonamenti 2026/27 del centenario: date, formule e prezzi

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Campagna abbonamenti Napoli 2026/27: prezzi, come acquistarlo e tutte le novità per il Centenario

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