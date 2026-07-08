La campagna abbonamenti del Napoli per la stagione 2026-27 apre il 10 luglio 2026. Disponibili 25.000 tessere, due formule, prezzi invariati rispetto allo scorso anno, acquisto esclusivamente online. Tutto quello che c’è da sapere su prezzi, settori, fasi di vendita e benefit. Quando aprono gli abbonamenti Napoli 2026-27. La campagna si articola in due fasi: Fase Apertura Chiusura Fase 1 — Rinnovi (abbonati 2526) 10 luglio 2026, ore 12:00 2 agosto 2026, ore 23:59 Fase 2 — Vendita libera (aperta a tutti) 3 agosto 2026, ore 12:00 16 agosto 2026, ore 23:59 Il tetto complessivo è di 25.000 tessere. Gli abbonati 202526 non possono cedere il diritto di prelazione a terzi: chi non rinnova entro la Fase 1 perde il proprio posto. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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© Spazionapoli.it - Abbonamenti Napoli 2026-27: prezzi, date, settori e come comprare

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NUOVI GIOCATORI del NAPOLI 2026/27 | Parte 2 | Serie A

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