Musei del Vomero musica e stand up comedy show con la rassegna Le Voci di sopra

Da 2anews.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Venerdì e sabato, presso il Castel Sant’Elmo, si tengono rispettivamente uno spettacolo musicale e uno stand up comedy, come parte della rassegna “Le Voci di sopra”. L’evento si svolge nell’ambito della serie estiva dedicata ai “suoni e visioni” dei Musei del Vomero, con inizio alle 19. La manifestazione propone due serate consecutive di intrattenimento, con musica in apertura e commedia successivamente.

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Musei del Vomero, la rassegna “Le Voci di sopra” propone al Castel Sant’Elmo venerdì musica e sabato stand up comedy show. La rassegna estiva “Le voci di sopra: suoni e visioni dei Musei del Vomero” prosegue questo venerdì e sabato con la possibilità, a partire dalle 19.30, di gustare un aperitivo al tramonto sulla terrazza più panoramica della città: la suggestiva Piazza d’Armi di Castel Sant’Elmo e con due eventi, un concerto e uno spettacolo che iniziano alle 21.00. Penultimo appuntamento della rassegna musicale al femminile curata da Salvatore Caruso, con protagoniste Birthh e Martina di Nardo. Birthh è Alice Bisi: cantautrice e produttrice italiana di 26 anni è nata e cresciuta tra le colline toscane. 🔗 Leggi su 2anews.it

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