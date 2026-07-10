Il sindaco Pierluigi Schiattarella ha presentato ufficialmente la nuova Giunta comunale che lo affiancherà nel governo della città nel corso del mandato amministrativo. Una squadra composta da cinque assessori, frutto di una scelta "attenta e ponderata", che coniuga esperienza politica e competenze tecniche, con l'obiettivo di garantire un'azione amministrativa efficace, trasparente e orientata esclusivamente al bene della comunità. Marcello Soreca, vicesindaco, con deleghe alle Attività produttive, SUAP, Mercato ittico, Sicurezza e decoro della Casa comunale, Rapporti con la Regione Campania; Giuseppe Cipolletta, assessore alle... 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Mugnano, ufficializzata la giunta del neosindaco Schiattarella: cinque gli assessori

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