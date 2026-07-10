Il sindaco di Avellino ha firmato una nuova ordinanza che introduce restrizioni sulla vendita di alcolici durante la movida estiva. Le nuove regole prevedono l’applicazione di multe per chi viola le disposizioni, con l’obiettivo di tutelare la quiete pubblica nelle zone più frequentate da locali e attività di somministrazione. La misura mira a regolare maggiormente gli orari e le modalità di vendita, limitando comportamenti che disturbano la tranquillità dei residenti nelle aree interessate.

Tempo di lettura: 3 minuti Il sindaco di Avellino Nello pizza ha firmato una nuova ordinanza per disciplinare la movida estiva e tutelare la quiete pubblica nelle aree della città maggiormente interessate dalla presenza di locali e attività di somministrazione. Il provvedimento resterà in vigore fino al 31 agosto 2026 e introduce limitazioni alla vendita per asporto di bevande alcoliche, agli intrattenimenti musicali e all’utilizzo di contenitori in vetro e lattine. L’ordinanza interessa gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, gli esercizi di vicinato autorizzati alla vendita di bevande e le attività artigianali con vendita per asporto situati nelle zone del Centro Storico, Corso Vittorio Emanuele II, via De Conciliis, via Tuoro Cappuccini, via Scandone e via Fariello (Autostazione AIR). 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Movida, stretta sulla vendita di alcolici: nuove regole e multe

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