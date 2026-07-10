Mourinho si presenta | Questa è una missione Sono qui per aiutare tutti a diventare migliori

José Mourinho si è presentato come nuovo allenatore del Real Madrid, dichiarando che il suo ruolo rappresenta una missione volta a migliorare la squadra. Le sue prime parole sono state rivolte alla volontà di aiutare il team a crescere, senza ulteriori dettagli su obiettivi specifici o strategie. La presentazione è avvenuta in un giorno dedicato alla comunicazione ufficiale della sua nomina.

Le prime parole di Mourinho come allenatore del Real Madrid: «Questa è una missione. Sono qui per aiutare tutti a diventare migliori». Nel giorno del suo ritorno a Valdebebas, José Mourinho ha rilasciato le prime dichiarazioni al canale ufficiale del Real Madrid, raccontando le sensazioni che accompagnano l’inizio della sua seconda avventura sulla panchina dei Blancos. Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno PAROLE – « Le parole non bastano, perché questa è una missione. Non si tratta di preoccuparmi di me stesso o di capire se vincerò tanto o poco. Sono qui per aiutare tutti a diventare migliori: giocatori, staff. » OBIETTIVI – « Voglio creare una cultura del lavoro, della responsabilità, dell’ambizione e di qualcosa che conosco molto bene: la responsabilità e l’onore di lavorare per il Real Madrid. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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